Ospitalità, Santanchè: «Presto la legge sugli affitti brevi»

«Bisogna regolamentare gli affitti brevi, non criminalizzarli». Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo alla 73ª Assemblea di Federalberghi, a Bergamo, dove ha parlato degli interventi a sostegno del settore che, proprio perché sta rapidamente recuperando dopo il fermo totale causato dal Covid, merita di essere aiutato a migliorare la qualità per puntare a una clientela più esigente.

«Finora – parole sue – si è valutato il turismo contando le teste, ma per me bisogna valutare la spesa che il turista effettua durante il soggiorno. E in Italia spendono meno che negli altri Paesi europei».

In merito agli affitti brevi, per cui è in cantiere una proposta di legge, Santanchè ha voluto precisare che serve una normativa nazionale che tenga conto delle specificità del territorio, ovvero di quelle situazioni nelle quali il sistema alberghiero non può soddisfare la domanda. «Bisogna prima di tutto creare un codice identificativo e una piattaforma comune – ha dichiarato il ministro – Anche perché, per esempio, noi abbiamo 5.600 borghi, dove molto spesso non c’è una struttura ricettiva, non c’è un albergo. Quindi in quel caso gli affitti brevi sono fondamentali, altrimenti non potremmo ospitare il nostro turismo. Ho già fatto due tavoli di lavoro con le associazioni di categoria e un tavolo la prossima settimana anche con l’associazione degli inquilini».

E ha aggiunto: «Capisco che chi ha una stanza o chi ha avuto in eredità un piccolo appartamento debba poterlo usare per creare reddito. Sono soldi che di solito le famiglie spendono per i propri figli. Guardando invece a chi, su questo stesso terreno, decide di fare impresa, urge una regolamentazione come per tutti gli altri settori. Per questo è assolutamente mia intenzione, dopo aver sentito tutti, formulare una proposta di legge».

Rispondendo poi a una domanda sul decreto flussi, considerato uno strumento che avrebbe potuto almeno alleggerire il problema della carenza di personale, Santanchè ha risposto di avere già concordato con il ministro Roberto Calderoli (Affari regionali, ndr) una programmazione triennale. Su questo tema il ministro ha anche ricordato che, intanto, sono stati presi provvedimenti per aumentare le retribuzioni dei lavoratori, grazie a una riduzione del cuneo fiscale, e ha invitato le aziende a rivolgersi alla vasta platea di percettori del reddito di cittadinanza.