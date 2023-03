Ota Viaggi scalda i motori per “Obiettivo X” in Sicilia

Presentato con una conferenza stampa online il programma di Obiettivo X, la convention che da tre anni Ota Viaggi organizza per riunire gli agenti di viaggi aiutandoli ad approfondire la conoscenza di una località e a incontrare alcune aziende del settore. Insomma, formazione e networking.

L’evento di quest’anno si svolgerà in Sicilia: per l’esattezza a Terrasini, a mezz’ora da Palermo, a Città del Mare, dal 12 al 14 maggio. Agli agenti che vorranno accogliere l’invito, è offerta l’ospitalità nella struttura e condizioni particolarmente vantaggiose per raggiungere la località.

Ita Airways ha previsto un codice sconto per chi vuole raggiungere Palermo o Napoli in aereo, mentre Trenitalia offre il 50% di sconto sulla tariffa base per i treni che arrivano e ripartono da Napoli nei giorni dell’evento. Moby e Gnv, anch’esse partner dell’evento, offriranno il passaggio gratuito sulle navi che dal capoluogo campano viaggeranno verso Palermo nella notte tra l’11 e il 12 maggio.

Nel corso delle tre giornate, sono previste le visite a sette strutture siciliane, tra Sciacca e Cefalù. Durante la permanenza a Città del Mare, invece, ci saranno diversi momenti formativi. Alcuni per approfondire le tematiche del settore e altri per conoscere meglio le aziende partner di Ota Viaggi, tra le quali anche tre uffici turistici esteri: Polonia, Bruxelles e Malta.

«Può sorprendere che abbiamo coinvolto altri operatori che possiamo considerare dei competitor – ha detto Massimo Diana, direttore commerciale del tour operator (leggi qui la sua ultima intervista) – ma nella nostra filosofia è importante fare network. Il nostro obiettivo è valorizzare la figura dell’agente di viaggi, in cui crediamo molto. E l’abbiamo dimostrato avendo organizzato il medesimo evento lo scorso anno in Sardegna, quando non avevamo ancora certezze post Covid».

Quest’anno nel mirino di Obiettivo X c’è la Sicilia, alternativa a una Sardegna che – a causa della presumibile carenza nei trasporti per raggiungerla – potrebbe registrare quest’anno qualche criticità a livello di offerta.