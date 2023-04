Repubblica Dominicana: torna “Date”, la fiera dei professionisti del travel

È #Venere, trasformata in virtual influencer, a essere la protagonista della nuova campagna promozionale di #Enit e ministero del #Turismo per il 2023.Ideata da #ArmandoTesta , prestigiosa firma pubblicitaria, l’operazione ruota intorno a uno spot dominato dalla bandiera tricolore che, come una finestra, si apre sulle eccellenze del Paese e accompagna il claim scelto “Italia, Open to Meraviglia”.