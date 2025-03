Rush tedesco su Ita: “Fatti, non parole”

Gutt. Dalla simbiosi fra «l’eccellenza operativa del Gruppo Lufthansa e l’ospitalità e l’eleganza del Made in Italy che contraddistinguono Ita Airways», sottolinea sempre l’ad, nascono gli accordi, in vigore dalla prossima estate, che permetteranno ai passeggeri l’accesso a oltre 100 nuovi collegamenti , volando con un unico biglietto verso la meta desiderata, con check-in all’aeroporto di partenza e ritiro del bagaglio direttamente alla destinazione finale. L’intercambiabilità dei benefici per i passeggeri aderenti ai programmi di loyalty, Volare di Ita e Miles & More del Gruppo Lufthansa, è il sigillo sull’alleanza.

Anzi, con largo anticipo rispetto al previsto, ha già annunciato che nel giro di poche settimane il piano industriale uscirà dalle officine del quartier generale di Ita, a Fiumicino. Eppure, proprio tra le mura amiche, appena un mese fa, Eberhart aveva invocato « pazienza e stabilità », condizioni imprescindibili nell’anno zero 2025 per gettare le basi di Ita coniugata in Lufthansa , tra business plan , budget e bilancio . A occhio e croce è uno che va di corsa.

CHE FINE FANNO GLI EX ALITALIA?

Detto che dal 30 aprile Ita procederà all’uscita (annunciata) da SkyTeam e si unirà a Star Alliance nella prima metà del 2026, c’è un unico argomento su cui per ora Eberhart preferisce glissare, ma senza escludere risvolti positivi: l’eventuale reintegrazione degli oltre 2.000 ex Alitalia, in cassa integrazione fino al 30 ottobre 2025. «È un bacino ricco di personalità e sarebbe sbagliato non tenere conto di questo potenziale. Parliamo con tutti, ma non è il momento di affrontare questo tema. In ogni caso, per le assunzioni tutto (o quasi) rimandato al 2026».

Ogni cosa a suo tempo, insomma. Tutto viene ponderato con la massima attenzione, come ha già fatto notare il ceo di Lufthansa, Carsten Spohr durante il suo blitz capitolino: «Non è ancora giunto il momento di salire al 90% di Ita. Possiamo arrivarci acquistando quote aggiuntive anche quest’anno, ma al momento non è nel programma prendere tutto nel 2025. Di sicuro non investiamo in una compagnia tanto per fare, vogliamo guadagnare denaro con Ita, anche se ci vorranno 18 mesi per raggiungere sinergie tra Ita e il Gruppo Lufthansa».