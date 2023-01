Scalo a Parigi CdG tra le nuvole della lounge Air France

Gli ampi spazi da percorrere e ripercorrere tra i gate e i controlli durante lo stop over, gli angusti angoli dei bagni pubblici e il caos accumulato di odori, colori e voci di shop, ristoranti e bar. Per andare oltre tutto questo, con il ritorno prepotente agli spostamenti aerei e ai numeri pre Covid, tornano centrali le lounge aeroportuali: mondi a sé stanti, oasi di comfort e tranquillità che rendono più piacevole l’intera esperienza di viaggio.

È il caso, per esempio, della lounge Air France a Paris Charles de Gaulle – Terminal 2E, Hall M – snodo per i voli a lungo raggio verso gli Usa: un delicato ed elegante intermezzo “tra le nuvole” da vivere a fondo nell’attesa di una connessione o di un decollo. Perché la sensazione, entrando nell’area privata, è proprio quella di affondare in un soffice spazio di relax e comodità a pochi passi dai gate d’imbarco.

Aperta nel 2012, la lounge si sviluppa per circa 3mila metri quadri e può ospitare fino a 620 clienti. Il design fresco e moderno unisce l’eleganza francese alla funzionalità, che riesce a trasmettere l’idea di uno spazio mai troppo affollato, ed è costellato da lampade-alberi stilizzati che richiamano gli spazi aperti e i parchi.

Dai sofà alle sedie con schermi personali fino ai lettini, l’area si estende in lunghezza e offre diversi tipi di sedute e di spazi per ogni necessità: dal relax al buffet fino alla zona dedicata ai più piccoli (con Playstation e giochi manuali).

LA GASTRONOMIA RINNOVATA

Air France, inoltre, ha deciso proprio pochi mesi fa di rinnovare il servizio catering delle sue lounge a lungo raggio con due gustose novità: il nuovo “Burgal” firmato Ducasse Paris, un’alternativa completamente vegetariana e salutare al tradizionale hamburger a base di cereali e verdure francesi di produzione locale, e un finger pralinato al cioccolato della Manufacture Ducasse, preparato in esclusiva per i clienti dell’azienda.

L’hamburger, disponibile nell’aria dining – che offre una grande varietà di bevande, alcoolici (compreso lo champagne, ndr), cibi crudi e cotti, prodotti da forno, zuppe, frutta, caffè e dolci – è composto da un panino di brioche vegano, una polpa di verdure e legumi, una maionese vegana piccante con sottaceti e un condimento al caviale di melanzane. Ducasse Paris propone anche un’insalata e un condimento d’autore con prodotti e condimenti non raffinati e senza grassi o zuccheri aggiunti.

SOSTENIBILITÀ E WELLNESS

Nelle sue lounge di Paris-Charles de Gaulle, Air France si impegna inoltre a offrire carne, latticini e uova, pane e dolci al 100% francesi, nonché pesce proveniente da pesca sostenibile, e le aree buffet sono dotate di fontane ad acqua per limitare il consumo di plastica monouso. La compagnia si impegna inoltre a riciclare ed eliminare il 90% della plastica monouso a bordo dei suoi aerei.

A restituire ancora una volta la sensazione di essere già tra le nuvole senza lo stress del viaggio sono le ampie vetrate cielo-terra che donano luce naturale agli spazi e permettono di godere del decollo/atterraggio dei vari aerei della compagnia francese; ma non mancano anche angoli più soffusi e privati dove potersi rilassare o dormire.

Tra le varie amenity della lounge sono disponibili un business center, un’area Vip privata, dieci spazi doccia-suite, e un trattamento Spa gratis di 15 minuti (estendibile a pagamento) curato in collaborazione con la nota azienda di wellness Clarins, che utilizza solo prodotti di origine vegetale.

Dalle nuvole della lounge al “ritorno sulla terra” dei gate e degli imbarchi è a portata di mano, però, con un passaggio diretto e comodo di poche decine di metri, dopo aver consultato gli schermi dell’area riservata o il numeroso personale di accoglienza.

COME ACCEDERE

La lounge è aperta ogni giorno falle 5.30 del mattino fino alle 5 del pomeriggio e offre anche il wifi free, una selezione di prodotti Air France Shopping e una baby lounge per la cura dei più piccoli.

L’accesso è gratuito per i clienti (più un ospite) che viaggiano in classe La Première o che hanno uno status Platinum o Gold del programma Flying Blue o Elite Plus del programma dell’alleanza SkyTeam. Anche i clienti di Business hanno l’accesso gratuito alla lounge. In ogni caso l’accesso – previa disponibilità – è garantito con l’acquisto di un voucher anche per tutti i clienti Air Frnace-Klm o dell’alleanza SkyTeam.