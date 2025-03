Se l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi dimentica il Cilento

Chi l’ha visto? O Chi li ha visti? Dipende dai punti di vista, anche se in questo caso sono profondamente connessi: l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e i turisti in Cilento. L’11 luglio 2024 i primi voli commerciali nello scalo e la corsa delle low cost (da Volotea a easyJet) ad accaparrarsi uno slot. Con un duplice obiettivo. Il primo ben chiaro: semplificare le connessioni con le località che vi gravitano intorno. Il secondo meno esplicito, ma altrettanto vero: decongestionare l’affollatissimo Napoli Capodichino, consentedogli di respirare. Detto ciò, “l’effetto aeroporto” non è stato travolgente come qualcuno poteva auspicare. E anzi: c’è chi ora si cruccia in vista dell’alta stagione.

NON È TUTTO ORO

In prima fila Fenailp Turismo, che ha lanciato un vero e proprio allarme rosso: “Il turismo nel Cilento è a rischio di stagnazione, complici le problematiche dell’aeroporto, servono strategie di marketing per attrarre visitatori e sostenere lo sviluppo locale”.

Non è l’unico indizio. Gesac, società che gestisce lo scalo (che non ha voluto rilasciare commenti), ha inviato una nota a Cilento Autentico Dmo, rivelando che le compagnie aeree stentano a commercializzare le offerte che riguardano la zona, a fronte del grande richiamo esercitato dall’arcinota Costiera Amalfitana, che in quanto a ritorni economici fa sempre “tredici”, come il numero delle sue perle.

Anche se a volte la fama non basta ad accorciare le distanze: tra tutti i nodi da sciogliere c’è senza dubbio quello dei transfer, annosa questione in un territorio impervio come la Costiera. Così, per coprire i 42 chilometri che separano, ad esempio, Amalfi dall’aeroporto con i mezzi pubblici si impiegano oltre due ore, con cambio di autobus a Salerno e ultimo tratto in taxi da Pontecagnano. Mentre la navetta Salerno Airlink – prontamente attivata – offre un servizio tuttora a macchia di leopardo.