Toscana, property manager contro il Testo Unico del Turismo: “Illegittimo”

Ramadan, concerti e lusso in spiaggia: vivere l’inverno ad Abu Dhabi L’inverno è frizzante ad Abu Dhabi. L’emirato offre un calendario di eventi che spaziano dalle esperienze culturali a quelle gastronomiche, musicali e di intrattenimento. In occasione del prossimo Ramadan, previsto... The post Ramadan, concerti e lusso in spiaggia: vivere l’inverno ad Abu Dhabi first appeared on ViaggiOff.

Dormire tra le opere d’arte: a Lisbona apre Macam, hotel-museo a 5 stelle A Lisbona apre il Macam, primo hotel-museo 5 stelle d’Europa. In un palazzo d’epoca troverà posto una collezione d’arte privata e vi si potrà anche soggiornare, in una delle 64... The post Dormire tra le opere d’arte: a Lisbona apre Macam, hotel-museo a 5 stelle first appeared on ViaggiOff.

Nel nome di Carlo Levi: Aliano vuole essere Capitale Italiana della Cultura 2027 Aliano, poco più di 880 abitanti tra Matera e Potenza, si candida a Capitale Italiana della Cultura 2027, e lo fa nel nome di Carlo Levi. L’artista, pittore e scrittore... The post Nel nome di Carlo Levi: Aliano vuole essere Capitale Italiana della Cultura 2027 first appeared on ViaggiOff.