Un presidente-donna per Explora Journeys (Msc): arriva Anna Nash

New entry di rilievo in Explora Journeys, la compagnia di crociere di lusso del Gruppo Msc. Scende in campo nel ruolo di presidente Anna Nash, già direttore commerciale dei luxury hotel Aman, per cui ha svolto un lavoro fondamentale nell’espansione del marchio. La manager riporterà direttamente a Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo di Msc Crociere.

Nash, per 10 anni al servizio di Aman, dove ha ricoperto in precedenza le cariche di chief marketing officer e chief communications officer, ha lavorato prima per Rosewood Hotels e Orient-Express. Un cv che testimonia l’intenzione del brand di navigazione di ispirarsi all’ospitalità d’altissima gamma più che alle classiche crociere.

Sarà lei la responsabile della visione strategica e dei piani di crescita di Explora Journeys, che giovedì allo stabilimento Fincantieri di Genova Sestri Ponente vedrà la consegna della seconda nave Esplora II, oltre alla cerimonia della moneta di Explora III e al taglio della lamiera di Explora IV: tre momenti chiave nella costruzione della fotta. L’entrata in servizio di queste due unità, insieme ad altre due (quattro in totale), è prevista tra il 2026 e il 2028.

La costruzione delle sei navi in flotta è stata interamente affidata a Fincantieri per un investimento complessivo di circa 3,5 miliardi da parte del Gruppo Msc. “L’impatto economico sull’economia italiana supera i 15 miliardi di euro, garantendo per anni migliaia di posti di lavoro insieme a importanti ricadute sull’indotto”, dichiara l’azienda.

«Siamo lieti di accogliere Anna in Explora Journeys dove la sua comprovata esperienza nel settore dell’ospitalità extra-lusso, unita alle sue eccezionali capacità di leadership, ci aiuteranno a garantire che il nostro marchio sia riconosciuto, raggiungendo al contempo nuovi standard nei viaggi di lusso», commenta Vago.

Entusiasta la new entry: «L’impegno del marchio nel ridefinire l’esperienza di viaggio oceanico di lusso è fonte di ispirazione. Ci impegneremo a creare esperienze indimenticabili per i viaggiatori più esigenti in tutto il mondo», promette la neo presidente.

L’assunzione di Anna Nash arriva sei mesi dopo che Michael Ungerer si è dimesso dalla carica di ceo.

Il managing director per l’Italia di Explora Journeys è dal 2023 Leonardo Massa, storico numero uno di Msc nel nostro Paese.

Foto dell’ufficio stampa.