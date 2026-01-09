United e le (poderose) intenzioni del ceo Kirby

Prodotti premium, rotte internazionali, nuovi aeromobili. United Airlines è pronta a scuotere l’industria aerea con alcune «sorprese», annunciate all’inizio dell’anno ai dipendenti.

Quest’anno, la compagnia aerea con sede a Chicago prevede di lanciare una nuova Business Class, una serie di nuove rotte di rilievo e altri prodotti che «daranno una scossa al settore», secondo una nota interna del ceo della compagnia aerea, Scott Kirby, inviata ai dipendenti il 2 gennaio, secondo quanto riportato dal sito The Points Guy.

LA NUOVA BUSINESS CLASS

Per il 2026, il vettore Usa ha annunciato importanti piani per il lancio di una nuova versione delle sue business class Polaris. Le versioni superiori della cabina premium offriranno nuovi vantaggi e comfort, come porte con accesso privato e gli schermi di intrattenimento più grandi tra le compagnie aeree statunitensi. La nuova cabina Polaris verrà lanciata sui Boeing 787-9 Dreamliner di United da San Francisco a Singapore e Londra entro la fine dell’anno.

Inoltre, United ha annunciato l’intenzione di lanciare rotte nostop verso destinazioni di tendenza come Spalato (Croazia), Santiago de Compostela (Spagna) e Glasgow (Scozia), nell’estate del 2026. In tutto, le nuove destinazioni saranno almeno 14 negli Stati Uniti e quattro internazionali. I passeggeri di alcune di queste nuove rotte potranno anche usufruire delle nuove lounge United Club di prossima apertura a San Francisco, Washington D.C. e Houston.

NOVITÀ RIVOLUZIONARIE A FINE 2026

Sembrano poi esserci altre novità, all’orizzonte. «Stiamo riservando alcune novità per la fine dell’anno, tra cui nuovi tipi di aeromobili e prodotti innovativi che rivoluzioneranno il settore e continueranno ad attrarre e fidelizzare i clienti fedeli al marchio United, per il prossimo decennio e oltre», ha scritto Kirby nella nota.

I nuovi prodotti United in arrivo nel 2026 seguono il lancio di nuove rotte esclusive e prodotti importanti da parte della compagnia aerea nel corso del 2025, tra cui l’introduzione del wifi Starlink veloce e gratuito sui suoi aerei 737-800 di linea e sui voli diretti verso destinazioni emergenti come Ulan Bator, in Mongolia, e Dakar, in Senegal.

STRATEGIE SIMILI

La strategia di United somiglia a quelle di altre importanti compagnie aeree statunitensi, dato che molti vettori cercano di massimizzare l’aumento della domanda di prodotti premium in tutto il settore. American Airlines, per esempio, ha lanciato una serie di nuovi prodotti premium, tra cui la nuova Business Class Flagship Suite, l’avvio della costruzione di nuove lounge Flagship in diversi aeroporti hub e, più recentemente, l’introduzione del wifi gratuito sulla maggior parte della sua flotta.

Delta ha ampliato le aree check-in premium Delta One in tutti i suoi aeroporti hub e ha un piano pluriennale per espandere la sua rete di lounge Delta One, aggiungendo nuove postazioni nei suoi quattro aeroporti hub che non dispongono ancora di spazi premium.