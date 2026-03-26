Vietnam Airlines: nuovi terminal a Manila, Parigi e Francoforte 

Vietnam Airlines: nuovi terminal a Manila, Parigi e Francoforte 
26 Marzo 13:57 2026

Obiettivo: ottenere le 5 stelle Skytrax entro il 2030. Per questo Vietnam Airlines ha annunciato il trasferimento delle operazioni in tre importanti hub entro la primavera: in ordine di tempo Manila, Parigi e Francoforte.

La compagnia punta a migliorare l’esperienza dei passeggeri, adottare tecnologie aeroportuali avanzate e garantire connessioni più efficienti all’interno dell’alleanza SkyTeam.

Queste novità si inseriscono in un momento di particolare rilievo e di espansione delle rotte per la compagnia che nel 2025 ha inaugurato 14 nuove rotte internazionali, tra le quali Milano e Copenhagen, mentre da giugno 2026 aprirà un nuovo collegamento da e per Amsterdam.

Fondata nel 1993, Vietnam Airlines è oggi il vettore di riferimento del Paese e un attore chiave nello sviluppo del turismo e dell’integrazione economica nei mercati globali. Nel 2025 ha festeggiato i 30 anni come compagnia di bandiera e continua a investire in modernizzazione, digitalizzazione e sostenibilità, per rafforzare il proprio ruolo di leader nel Sud-Est asiatico e ampliare la propria presenza su tutti i continenti.

I TRE HUB

Il 29 marzo Vietnam Airlines trasferirà le operazioni dal Terminal 1 al più capiente Terminal 3 dell’Aeroporto Internazionale Ninoy Aquino a Manila (Filippine), migliorando significativamente l’esperienza di viaggio grazie a una maggiore connettività, un check-in più rapido e collegamenti tra voli più agevoli per tutti i passeggeri internazionali.

A partire dal 31 marzo la compagnia sposterà le operazioni di check-in passeggeri dal Terminal 2E al Terminal 2C dell’Aeroporto Charles de Gaulle di Parigi. Il terminal, recentemente rinnovato e situato a circa 200 metri da quello precedente, offre infrastrutture moderne e una configurazione operativa più efficiente per i vettori internazionali.

Infine, il 19 maggio verranno trasferite tutte le operazioni dal Terminal 2 dell’Aeroporto di Francoforte al nuovo Terminal 3. Una struttura all’avanguardia la cui imminente apertura è prevista nel mese di aprile e che sarà dotata di self-service per il check-in di ultima generazione e di sistemi automatizzati per la consegna dei bagagli, progettati per standardizzare le operazioni a terra e ridurre i tempi di attesa.

Foto: Crediti Airbus Sas 2015, P. Masclet
  Articolo "taggato" come:
Aeroporto di Parigi Charles De GaulleFrancoforteManilaVietnam Airlines
  Categorie
FlashVolare

L'Autore

Redazione
Redazione

Guarda altri articoli

Nella stessa categoria

Caro fuel, tranvata sui conti delle compagnie aeree

Caro fuel, tranvata sui conti delle compagnie aeree

Volotea alla ribalta, +34% in Italia e raffica di nuove rotte

Alitalia, il Mit salva i voli in continuità per la Sardegna