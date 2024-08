Volare in aereo ora è più sicuro: lo studio del Mit di Boston

Volare in aereo è due volte più sicuro per ogni decennio a partire dagli anni Sessanta. Infatti, oggi il rischio di decesso è pari a uno ogni 13,7 milioni di passeggeri imbarcati. In sostanza, i viaggiatori attuali sono circa 39 volte più sicuri rispetto a quelli di mezzo secolo fa come dimostra uno studio del Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston pubblicato su Journal of Air Transport Management.

Secondo lo studio, la sicurezza è maggiore negli Stati Uniti e in Europa, come anche in Paesi come Australia, Canada, Cina, Israele, Giappone e Nuova Zelanda.

I ricercatori del Mit hanno anche valutato l’impatto che il Covid-19 ha avuto sulla sicurezza dei voli in termini di diffusione del contagio. A livello globale, da marzo 2020 a dicembre 2022 ci sono stati circa 4.760 decessi collegati alla trasmissione del Covid sugli aerei.