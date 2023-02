Voli Sardegna, emergenza finita. In vendita anche Alghero

È finita, sul fino di lana, l’emergenza scatenata dalla guerra sui cieli della Sardegna per i voli agevolati in continuità territoriale. Cagliari in esclusiva a Ita Airways. Olbia parcellizzata con AeroItalia e Volotea che si divideranno la rotta per Roma senza le compensazioni economiche. E AeroItalia in esclusiva, con i fondi pubblici, su Milano.

IL CASO ALGHERO. Alghero, in extremis, è riuscita ad uscire dallo stallo delle gare andate deserte e si è assicurata i collegamenti con le due principali destinazioni della Penisola. Gli esiti della procedura negoziata indetta dalla Regione ha affidato a Ita la tratta Alghero-Milano Linate e ad AeroItalia quella per Roma Fiumicino. Una spartizione che ha avuto bisogno di più tempo e due procedure pubbliche. Con un rischio scongiurato di apertura di una procedura di infrazione dell’Unione europea per violazione delle norme sugli aiuti di Stato. E infine un esito spinto dalla mobilitazione di tutta la politica regionale con i rappresentanti del territorio e gli imprenditori turistici della cittadina catalana.

LA GARA. Ita Airways opererà l’Alghero-Milano Linate in esclusiva, con un’offerta ribassata dello 0,15% pari a poco più di due milioni di euro. La linea per Roma Fiumicino è stata assegnata, sempre in esclusiva, ad AeroItalia che ha offerto il 10% in meno di Ita, 2,9 milioni. Ora i biglietti a partire dal 17 febbraio possono essere venduti, è stata scongiurata così anche l’interruzione di pubblico servizio con la scadenza del vecchio bando il 16 febbraio.

FRONTE AEROITALIA. La neonata compagnia italiana AeroItalia ha voluto immediatamente comunicare il lancio online dei biglietti. «Sono in vendita, da parte della compagnia Aeroitalia, i voli in continuità territoriale tra Olbia e l’Aeroporto di Milano Linate, per volare dal 17 febbraio al 27 ottobre 2023 – si legge nel comunicato del vettore – Sulla rotta Olbia-Milano Linate e viceversa l’operativo prevede attualmente da un minimo di due 2 a un massimo di 4 frequenze giornaliere in alta stagione».

Sulla tratta Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, a partire dal 1 marzo 2023 fino al 27 ottobre 2023, l’operativo prevede 2 frequenze al giorno già disponibili alla vendita. La compagnia tiene poi a ribadire “l’apertura verso le agenzie di viaggi e tour operator e che sta altresì investendo nello sviluppo di strumenti e funzionalità a loro dedicate”, dopo la polemica nata per l’esclusione delle agenzie dai sitemi di vendita dei biglietti.

LA POLITICA. La vicenda dei voli in continuità territoriale per la Sardegna sono stati affrontati anche con il governo e in particolare con il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, che nei giorni scorsi ha confermato «il suo impegno e l’attenzione alla vicenda e ha auspicato a breve una visita in Sardegna per fare il punto della situazione sulle infrastrutture».