Winter wave, le navi d’inverno di Msc Crociere

Bari homeport per crociere in Grecia e Turchia. Quattro navi nel Mediterraneo. Canarie con voli charter dall’Italia. Cinque navi ai Caraibi e una alle Antille. E ancora Nord Europa, Emirati Arabi, Giappone, Sudamerica, Sudafrica e, a inizio gennaio, il giro del mondo. Msc Crociere è pronta a salpare per la stagione invernale.

La compagnia ha salutato l’estate, tra bilanci e premi ai migliori agenti di viaggi, nella due giorni All Stars of the Seas a bordo di Msc Divina. E adesso è pronta per inaugurare la nuova stagione. «Tra i prodotti Msc di questi ultimi 20 anni, il mare d’inverno è probabilmente quello che è cresciuto di più. Tra Mediterraneo e voli di medio e lungo raggio, l’Italia ha oggi un’offerta molto ampia. E gli italiani che scelgono di fare la loro vacanza invernale con noi sono cresciuti in maniera esponenziale – dice il vice president sud Europa della divisione crociere del Gruppo Msc Leonardo Massa – In questi anni sono aumentate le navi, le destinazioni, così come i prodotti. E ci sono ancora grandi margini di crescita. Proponiamo una serie di novità: per l’inverno, la più importante è Bari homeport per itinerari in Grecia e Turchia, con conseguente allungamento della stagionalità per 12 mesi all’anno anche sul versante orientale del Mediterraneo. Abbiamo inoltre reagito allo stop del Mar Rosso proponendo le Canarie per la winter, formula che sta andando benissimo: la confermiamo per il prossimo anno con una nave più grande».

OTTO PORTI ITALIANI

«Partiamo dal Mediterraneo, la destinazione più accessibile. Quest’inverno ci siamo con ben quattro navi: tre sul Tirreno e una verso l’Adriatico e l’Egeo», aggiunge Massa. La compagnia toccherà otto porti italiani. Msc Lirica propone itinerari di 7 notti con scali a Cagliari, Livorno, Marsiglia, Palma di Maiorca, Valencia. Sul versante ovest del Mediterraneo ci sono anche Msc World Europa e Msc Fantasia. La novità principale, già anticipata, è il nuovo itinerario di Msc Sinfonia verso Grecia e Turchia, con partenza da Bari per la prima volta durante tutto l’inverno. Una crociera di 7 notti con scalo al Pireo (Atene), Corfù e Mykonos, in Grecia, oltre che Izmir e Istanbul, in Turchia.

NEW ENTRY CON VOLO

«Sul medio raggio, abbiamo anche quest’anno una nave d’inverno in Nord Europa, Msc Preziosa, e la novità Canarie con charter diretti dall’Italia per facilitare la raggiungibilità del prodotto. E poi gli Emirati con una nave».

Quest’inverno alle Canarie c’è Msc Opera. La nave parte da Santa Cruz de Tenerife per un itinerario di 7 notti e 6 destinazioni: Las Palmas (Gran Canaria), Puerto del Rosario (Fuerteventura), Funchal (Madeira), Santa Cruz de La Palma, Arrecife (Lanzarote) e Tenerife.

MASSICCIO LUNGO RAGGIO

Quando diciamo mare d’inverno, il pensiero va soprattutto al lungo raggio. «Innanzitutto Caraibi, per noi una destinazione core 12 mesi l’anno, su cui stiamo facendo investimenti importanti che ci aiutano a consolidare la presenza anche sul mercato americano. Penso all’isola di Ocean Cay alle Bahamas; al nuovo terminal crociere che inaugureremo nel 2025 e cambierà lo skyline di Miami; a Msc World America che vareremo ad aprile proprio a Miami. A dirla tutta, penso già alle crociere 2026 in Alaska».

Per la stagione invernale, Msc basa cinque navi ai Caraibi – per un totale di 127 crociere da ottobre a marzo – e una alle Antille con charter dall’Italia su Fort de France e Pointe à Pitre. Si tratta di Seascape, Seaside, Seashore, Meraviglia e Divina che visiteranno regolarmente Ocean Cay, l’isola privata di Msc alle Bahamas, dedicata al ripristino e alla conservazione della vita marina. Gli itinerari prevedono partenze da porti accessibili in Nordamerica, in particolare Miami e New York, ben collegati e con voli diretti da Fiumicino e Malpensa. Gli itinerari variano da minicrociere a crociere lunghe alla scoperta di oltre 22 porti in destinazioni tra cui Bahamas, Porto Rico, Repubblica Dominicana, Giamaica, Isole Cayman e Messico.

E POI IL GIRO DEL MONDO

«Infine, siamo anche in Sudamerica, Sudafrica e Giappone. E a gennaio parte la nostra crociera di 118 giorni, il giro del mondo. La programmazione è ampia e il prodotto a scaffale in agenzia è in grado di rispondere alle differenti esigenze dei clienti», conclude Massa.