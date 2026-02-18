Fiavet rieleggerà i vertici il 1° aprile

Si terrà il prossimo 1° aprile l’assemblea elettiva di Fiavet Confcommercio che dovrà ridisegnare i vertici della federazione, momento cruciale per delineare la nuova governance. In vista della consultazione, il termine perentorio per il deposito delle liste dei candidati alla presidenza nazionale e alla relativa Ggunta è fissato per il giorno 12 marzo.

Nella nota che comunica queste tempistiche c’è spazio anche per un sentito e caloroso ringraziamento a Giuseppe Ciminnisi, recentemente dimessosi dalla carica di presidente: “La sua presidenza – si legge nella nota – consegna una federazione solida, frutto di una gestione collegiale che ha saputo trasformare le deleghe della giunta in risultati concreti. Tra i traguardi storici spicca il rinnovo del Ccnl, pilastro per la stabilità del settore, insieme alle incisive azioni parlamentari e presso i ministeri del Turismo e dell’Istruzione per la tutela legale delle figure di agente di viaggi, direttore tecnico e per il comparto del turismo scolastico. Un mandato – prosegue la nota – segnato anche da successi legali contro i vettori aerei, dal costante tentativo di apertura di un dialogo costruttivo con Ryanair e dalle nuove battaglie comuni con le associazioni dei consumatori, senza dimenticare il forte impulso all’internazionalizzazione attraverso accordi strategici con Ambasciate ed Enti del turismo stranieri».

Il rinnovo delle cariche sociali, tra l’altro, giunge in una fase di profonda trasformazione per il comparto delle agenzie di viaggi e del turismo organizzato, nel quale la Fiavet intende continuare a essere punto di riferimento istituzionale per la tutela e lo sviluppo della categoria.