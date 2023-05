Ita Airways nell’era Lufthansa:

cosa succede ora?

Con la firma, attesa in queste ore, tra il Gruppo Lufthansa e il ministero dell’Economia si avvia il processo di privatizzazione di Ita Airways. La compagnia aerea di bandiera, nata sule ceneri della storica Alitalia, entra in una nuova fase a circa un anno e mezza di distanza dalla sua nascita (ottobre 2021).

Il colosso tedesco, infatti, prevede lo sviluppo della privatizzazione di Ita in tre fasi; oltre al cambio della guardia ai vertici del vettore e il cambio di alleanza globale.

Il piano di sviluppo di LH

La prima, detta transition period dove Lufthansa si accorderà per versare 320 milioni di euro per rilevare il 40% del vettore tricolore attraverso un aumento di capitale riservato. La seconda fase si attiverà proprio con l’aumento di capitale che però potrà avvenire solo dopo il via libera dell’Antitrust Ue all’operazione (probabilmente in autunno).

La terza fase sarà quella dello shareholder agreement: nel 2025, quindi, quando Ita dovrebbe arrivare al break even ci sarà l’acquisto di un ulteriore 50% delle azioni a Lufthansa per 500 milioni di euro con il Mef che conserverà il 10% della compagnia aerea.

In ogni caso, prima del closing, il Mef si impegna a versare la terza e ultima tranche di finanziamento da 250 milioni di euro, così come previsto dagli accordi con Bruxelles. Il governo, quindi, avrà versato nelle casse di Ita un totale di 1,35 miliardi di euro.

Alla guida di Ita Airways dovrebbe essere scelto un fedelissimo di Francoforte: Joerg Eberhart, ex presidente e ceo di Air Dolomiti e la momento head of strategy del Gruppo LH. L’attuale ad di Ita, Fabio Lazzerini, dovrebbe quindi passare il timone dopo aver traghettato la vecchia Alitalia in amministrazione straordinaria verso la newco Ita spa e aprontando il piano di sviluppo della compagnia aerea nei primi due anni di vita.