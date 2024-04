Tassa di soggiorno, quanto mi costi? Batosta in Europa

La classica ciliegina sulla torta per i turisti, si fa per dire. Tra voli e ponti di primavera, ci mancava giusto il rincaro della tassa di soggiorno in tutta Europa, tanto per arrotondare i conti. Gli esperti di assicurazioni di viaggio di Quotezone.co.uk rivelano che il balzello, in alcune città, tocca i 15 euro a notte. A persona. In Italia la tassa di soggiorno potrebbe cambiare a breve.

La fanfara che accompagna le Olimpiadi di Parigi, per esempio, è la colonna sonora di un aumento generale a tutti i livelli nella Ville Lumière: la tassa di soggiorno può arrivare fino a 14,95 euro a notte. Il turista, insomma, è consapevole che ormai la voce non è più trascurabile e va inclusa nel budget vacanze.

«Le nuove tasse di soggiorno, in aumento in tutta Europa, consentono alle città di finanziare misure per attirare più visitatori, sostenere le infrastrutture e le imprese locali, oltre a prevenire i danni derivanti dall’overtourism – spiega Tiffany Mealiff, esperta di assicurazioni di viaggio presso Quotezone – Bisogna essere consapevole dei potenziali costi aggiuntivi determinati da questi balzelli, che variano da meno di 1 euro a quasi 15 per persona a notte».

«Molte tariffe – osserva ancora Mealiff – si basano sulla classificazione dell’hotel o sul tipo di alloggio, e le tariffe variano da città a città, a seconda che i singoli individui paghino per ogni notte o per l’intero viaggio. Un recente sondaggio di Quotezone ha dimostrato che il 45% dei turisti non pianifica spese “aggiuntive” durante le vacanze, quindi è sempre importante controllare prima del viaggio per evitare sorprese».

Ecco, nel dettaglio, le tasse di soggiorno nelle principali località turistiche:

Venezia: dal 25 aprile i turisti giornalieri devono pagare un biglietto d’ingresso di 5 euro per entrare in città tra le 8,30 e le 16. Il programma è sperimentale, ma dovrebbe entrare pienamente in vigore nel 2025. Attualmente, chiunque pernotti a Venezia paga una tariffa compresa tra 1 e 5 euro all’interno della struttura ricettiva.

Manchester: introdotta una tassa di soggiorno di 1 euro a camera e a notte in 73 hotel; raccolte oltre 2 milioni di sterline in un anno per finanziare la pulizia delle strade e le campagne di marketing.

Barcellona: di recente l’aumento della tassa di soggiorno, da 2,75 a 3,25 euro per chi soggiorna in alloggi “ufficiali”.

Lisbona: la capitale portoghese applica una tariffa di 2 euro per ogni notte di soggiorno dei turisti: viene applicata solo per un massimo di sette notti a persona.

Atene: la tassa di soggiorno varia a seconda della categoria dell’hotel e del periodo dell’anno. Il governo greco ha introdotto la tassa di resilienza alla crisi climatica per addebitare ai turisti una cifra compresa tra 0,50 e 10 euro per camera a notte.

Dubrovnik: i visitatori devono pagare 2,65 euro a persona, per notte da aprile a settembre. Il governo croato ha ridotto questa tassa a 1,86 euro per il resto dell’anno.

Parigi: il governo francese addebita ai turisti una tassa di soggiorno a seconda del tipo di alloggio. La tariffa più cara è di 14,95 euro nei palazzi, 0,65 nei campeggi a una o due stelle. Chi soggiorna in un albergo a 4 stelle paga 8,13 euro.

Praga: per i visitatori la tassa di soggiorno è aumentata da 21 a 50 Czk al giorno (da 0,82 a 1,97 euro, in base alle tariffe attuali). È stata utilizzata come strumento per compensare i costi associati al turismo e aumentare il reddito complessivo della città.

Budapest: ai turisti viene addebitato un ulteriore 4% a notte, calcolato in base al prezzo della camera. L’Ungheria applica la tassa di soggiorno solo nella capitale.

Berlino: aumentata di recente la tassa di soggiorno, i turisti ora devono pagare il 5% del prezzo della camera, Iva e costi di servizio esclusi.