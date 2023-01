Aidit riparte con i roadshow: «Formazione è la priorità»

Ancora una puntata della serie “priorità 2023” delle sigle del turismo organizzato. È il turno di Aidit, l’associazione italiana turistica capitanata da Domenico Pellegrino e che fa capo a Federturismo Confindustria. Ricca di impegni l’agenda del nuovo anno, come riferisce il presidente: «Aidit – afferma – potenzierà la sua presenza territoriale, per rappresentare meglio le peculiarità locali. Riprenderemo i nostri roadshow gestiti dai singoli presidenti regionali e ripartiremo con tutti i progetti interrotti nel 2020. In primis con la formazione professionale, oggi ancora più urgente per le importanti variazioni di scenario dovute alla pandemia e al quadro economico internazionale».

Guardando all’intera filiera, oltre ad augurarsi un ritorno all’unitarietà d’intenti, Pellegrino sottolinea: «C’è una forte integrazione tra processi produttivi e distributivi che avvengono nelle singole aziende. Organizzazione e distribuzione, sono sempre più business unit diverse che operano nella stessa realtà societaria. Andiamo verso il superamento del concetto di soggetto organizzatore e soggetto distributore. Restano le differenze sulle dimensioni aziendali, le attività prevalenti e le scale dei valori economici di cui si esprimono. Questa semplificazione di filiera ci impone di guardare con occhi nuovi anche le modalità della rappresentanza e ai processi commerciali che legano tour operating e vendita al dettaglio».

Infine, in riferimento alla clientela, Pellegrino utilizza una parola-chiave: «Trasparenza. Le aziende serie, in regola con tutti gli onerosi adempimenti di legge, hanno il diritto di essere riconosciute come tali dal consumatore. Le finalità del progetto Infotrav devono finalmente essere realizzate. Il neo ministro Daniela Santanchè, nel recente incontro con le associazioni di categoria, ha condiviso l’obiettivo e lo ha inquadrato all’interno del progetto di rielaborazione del portale Italia.it. Lavoreremo perché questa resti una priorità e si possa realizzare».

